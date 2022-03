iPhone SE (2022): previste vendite incredibili in un solo anno

Secondo quanto ipotizzato da un noto analista online, sembra che l'iPhone SE (2022) si rivelerà un device “best buy” capace di trainare da solo l'intero mercato. Ha previsto che, grazie al suo prezzo contenuto, il dispositivo sarà in grado di far registrare ad Apple entrate per un totale di 20 miliardi di dollari in un solo anno.

Ricordiamo che Apple ha svelato l'iPhone SE (2022) durante il keynote Peek Performance di martedì 8 marzo 2022. Il telefono vanta un design iconico (anche anacronistico, per certi versi), un SoC aggiornato Apple Bionic A15, modem 5G e prezzo di lancio di 399 dollari (da noi, purtroppo, 529€).

iPhone SE (2022): un successo assicurato

L'analista Amit Daryanani ha dichiarato che il debutto del nuovo midrange della mela permetterà ad Apple di superare la cifra limite di spedizioni di SE in un solo anno fissata in precedenza. Il motivo è presto detto: ci sono alcuni fattori fondamentali che ci fanno capire che lo smartphone sarà una delle migliori alternativa “low-cost” per utenti Android.

Anche se da noi costa un po' di più (529€ contro 399$, una bella differenza), in realtà rappresenta una soluzione ottimale per chi ha un vecchio iPhone e vuole mantenere questa line-up ma necessita di un prodotto next-gen, aggiornato, prestante e con modem 5G al seguito.

Incredibilmente, grazie ad un nuovo algoritmo, anche la batteria ha subito un grosso update rispetto al passato. Questo fa sì che l'SE possa essere un best buy fin da subito, anche se da noi forse, conviene aspettare uno street price sul web. Magari, una volta sceso a 499/449€, sarà da prendere al volo.

Questo particolare modello di melafonino potrebbe quindi fruttare ad Apple fino a 20 miliardi di dollari di entrate in pochissimi mesi, andando così a rappresentare il 5% dell'intero fatturato dell'azienda del 2022. Stiamo parlando di valori impressionanti, non pensate che siano “bruscolini”. Non di meno, se tutto ciò si rivelerà veritiero, a trarne vantaggio saranno anche gli investitori dell'OEM di Cupertino.

Voi cosa ne pensate di questo SE (2022)? Vi piace, vi intriga?