iPhone SE (2022): non sembra, ma è POTENTISSIMO

L'OEM di Cupertino ha appena presentato l'iPhone SE (2022) pochi giorni fa durante il keynote “Peek Performance”; oggi partiranno i preordini e ha comunicato che inizierà a spedirlo ai clienti a partire da venerdì 18 marzo. Tuttavia, qualche revisore è riuscito a metterne le mani su uno e ha eseguito dei test su Geekbench,

Il nuovo iPhone SE (2022) è alimentato dal processore Apple A15 Bionic e notiamo che ha stabilito uno strabiliante punteggio di 1695 punti nel test single-core e 4021 punti nel test multicore. Ovviamente, questi valori sono superiori rispetto all'SE di vecchia generazione che riusciva a fare solo 1300 nelle verifiche single-core e 3300 in quelle multi-core.

iPhone SE (2022) passa da Geekbench e stupisce tutti

Rispetto all'iPhone 13, il nuovo midrange è leggermente meno prestante nel fronte dei test single-core, ma era prevedibile anche perché il nuovo melafonino ha un form factor estremamente contenuto.

Si ipotizza che le mela abbia probabilmente posto alcuni limiti al terminale per contrastare i problemi termici e il dispendio esagerato della batteria.

Sul fronte delle specifiche tecniche, il nuovo melafonino presenta lo stesso design e lo stesso pannello da 4,7 pollici del modello da cui deriva; non manca il solito vecchio pulsante Home che funge anche da Touch ID per lo sblocco biometrico del device.

Sotto la scocca troviamo un chip A15 Bionic con supporto alle reti 5G unito a ben 4 GB di RAM; se non lo sapevate, il vecchio SE (2020) aveva solo 3 GB di memoria virtuale.

Il retro del dispositivo è protetto da un vetro super resistente (ma non è il Ceramic Shield) ed è ora certificato per resistere senza problemi a polvere e acqua; gode della certificazione IP67.

Il nuovo SE (2022) lo si può acquistare nelle varianti da 64 GB, 128 GB e 256 GB. In termini di colori, il telefono sarà venduto nelle solite colorzioni: Midnight, Starlight e Product(RED). I prezzi partono da 529€ da noi mentre in America da 429 dollari.

