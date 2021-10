iPhone SE (2022): l'ultimo device di Apple con schermo LCD

L'ultima fuga di notizie in merito al nuovo iPhone SE di terza generazione di Apple rivela che questo potrebber essere l'ultimo iPhone ad avere un pannello LCD.

iPhone SE (2022): facciamo il punto

Il futuro iPhone SE (2022) dovrebbe essere lanciato il prossimo anno. Ma prima del suo debutto, un nuovo rapporto ha rivelato alcune informazioni interessanti sul prossimo melafonino entry-level della compagnia.

La notizia arriva da un tipster @Arsenal su Weibo (noto sito web cinese di microblogging); l'iDevice del gigante con sede a Cupertino sarà ancora dotato di un display LCD. Brutte notizie per chi sperava in un salto generazionale per l'unità principale del dispositivo.

Ciò comporterà anche che il dispositivo sarà l'unico modello di smartphone della società a presentare uno schermo LCD poiché l'ultima line-up di iPhone 13 sfoggia esclusivamente schermi OLED. Negli ultimi anni, molti rivali Android si sono spostati verso questa tecnologia, che è ormai la norma per i telefoni di punta.

Inoltre, l'insider ha aggiunto che il display LCD dell'iPhone compatto farà sì che questo gadget possa venir commercializzato ad un prezzo ancora più conveniente. Apparentemente, anche la prossima generazione di SE 3 sarà costruita sulla base della scocca di un vecchio device. Apple non riprenderà la livrea di iPhone 8, ma quella di iPhone XR, inserendo all'interno il chipset Bionic A15.

La fuga di notizie ha aggiunto che sarà disponibile in più varianti di archiviazione, incluse le opzioni da 64 GB, 128 GB e 256 GB. Questo è ancora un rapporto non confermato, quindi vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale” e a restare connessi per ulteriori informazioni in merito, poiché forniremo nuovi dettagli non quando saranno disponibili.