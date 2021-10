iPhone SE 3: TUTTO quello che sappiamo finora

Nonostante tutte le voci e le previsioni, Apple non cancellerà la serie iPhone SE, ma continuerà a svilupparla sistematicamente. Il motivo è semplice: vuole continuare a guadagnare da chi non ha abbastanza denaro da spendere per i più costosi flagship, ma vuole comunque avere un prodotto aggiornato della mela. Si dice che il successore di iPhone 2020 arrivi la prossima primavera e si vocifera che sarà lo smartphone compatto più potente sul mercato.

iPhone SE 3: specifiche e design

Si dice che la produzione dell'iPhone SE di terza generazione inizi a dicembre. La compagnia non offrirà qualcosa di innovativo, tutto sarà ordinario e noioso. Lo smartphone riceverà comunque un pannello da 4,7 pollici e offrirà Touch ID nel pulsante Home. Il corpo stesso sarà lo stesso di iPhone 8, così come il design generale.

Progettare un nuovo guscio è problematico e costoso. Pertanto, è più facile prendere quello vecchio e inserire il nuovo hardware all'interno. L'OEM di Cupertino sostituirà l'A13 Bionic nell'attuale iPhone SE con l'attuale A15 Bionic. Questo potrebbe far sì che il terminale presenti il supporto per le reti di quinta generazione.

Apple ha recentemente rilasciato la nuova line-up di iPhone 13. Allo stesso tempo, la società ha tagliato i prezzi per i modelli precedenti come iPhone 11 e 12 e ha anche interrotto la produzione di iPhone XR e iPhone SE da 256 GB.

18 mesi dopo l'uscita del secondo SE, l'azienda ha deciso di interrompere la produzione della sua versione più costosa. Ora gli utenti avranno accesso solo alle versioni da 64 GB e 128 GB dello smartphone. Curiosamente, Apple non ha menzionato questo cambio di formazione.

Giusto per fare un “remind me“, ecco le specifiche tecniche del futuro nuovo modello: