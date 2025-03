L'iPhone pieghevole vi impressionerà anche per la durata della batteria

La durata della batteria rappresenta una delle maggiori sfide nel mercato dei foldable: un dettaglio che Apple tiene in seria considerazione per quanto riguarda il suo futuro iPhone pieghevole.

Oppo Find N5, ad ora, è il principale punto di riferimento in termini di autonomia, ma la multinazionale di Cupertino potrebbe aggiudicarsi questo primato proprio grazie all’iPhone pieghevole, in uscita nel 2026.

Il nuovo iPhone pieghevole avrà una batteria di tutto rispetto

Secondo quanto pubblicato su Naver dall’informatore “yeux1122”, l’iPhone pieghevole di Apple potrebbe offrire un’autonomia impressionante, nonostante il design sottile. In genere, la ricerca della compattezza negli smartphone comporta inevitabili compromessi, il più delle volte a carico della batteria. Apple, però, avrebbe trovato la giusta strada grazie all’impiego di un display driver IC perfezionato, un componente che permetterebbe di ridurre lo spessore dei pannelli mantenendo al contempo un consumo energetico più efficiente ed una minore emissione del calore.

Un altro elemento distintivo del tanto chiacchierato iPhone pieghevole sarebbe da ricercare nel metallo liquido utilizzato per il meccanismo di cerniera, come riportato dall’analista Ming-Chi Kuo. Sebbene Apple abbia già fatto uso di questo materiale in passato, sarebbe la prima volta che lo impiegherebbe in un componente strutturale così importante a bordo di un iPhone. Per quanto riguarda gli schermi, le anticipazioni chiamano in causa un display pieghevole interno da 7,8 pollici e un display esterno da 5,5 pollici, nella media rispetto alle misure evidenziate per i modelli della concorrenza.

La vera nota dolente nel caso di questo dispositivo, però, è chiaramente relativa al prezzo di vendita: le stime preliminari indicano una cifra intorno ai 2.000 dollari negli USA, ma non sarebbe certo una sorpresa se l’azienda decidesse di sparare ancora più in alto. Ricordiamo infine che, parallelamente all’iPhone pieghevole, Apple starebbe lavorando ad un iPad pieghevole con un enorme display che potrebbe sfiorare i 20 pollici, potenzialmente pensato come sostituto dei laptop.