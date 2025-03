Oppo Find N5 è così resistente che potete usarlo come un'altalena

Oppo ha voluto dimostrare che un design ultrasottile non deve necessariamente compromettere la resistenza del dispositivo.

Per corroborare l’affermazione, il Find N5, presentato a febbraio, è stato protagonista di un nuovo video pubblicato sul canale ufficiale di Oppo su Youtube, grazie a cui l’azienda ha messo alla prova la robustezza della cerniera. Quattro unità (due a destra e due a sinistra) sono state utilizzate per sostenere dall’alto un peso di circa 50 kg, dimostrando la solidità del meccanismo.

Prova di forza per Oppo Find N5

L’esperimento si è svolto in un ambiente controllato, con i diversi Oppo Find N5 posizionati in modo da massimizzare la resistenza strutturale. Nel test compare anche una persona seduta sull’altalena collegata ai dispositivi, pur non essendo chiaro se il suo peso superi effettivamente i 50 kg. In ogni caso, il messaggio è chiaro: gli smartphone pieghevoli hanno ormai raggiunto un livello di robustezza che li rende affidabili anche sotto stress significativo.

L’Oppo Find N5, oltre alla resistenza meccanica, vanta certificazioni IPX8 e IPX9, che ne attestano la protezione contro l’immersione in acqua e i getti ad alta pressione. Un risultato notevole, paragonabile a quello dell’Honor Magic V3, che già nell’agosto 2024 aveva dimostrato grande solidità nei test di resistenza.

Nonostante le sue caratteristiche avanzate, Oppo Find N5 deve affrontare l’ostacolo della disponibilità visto che, al momento, lo smartphone è venduto solo in alcuni paesi della zona asiatica, limitando di fatto il suo ingresso nel mercato globale.