Apple pensa in grande, fin troppo: in arrivo un iPad pieghevole da 20 pollici?

Da tempo circolano voci relative ad un ipotetico ingresso di Apple nel mercato dei foldable: le ultime indiscrezioni sembrano aggiungere dettagli più specifici riguardo ad un possibile iPad pieghevole.

Secondo quanto riportato nella newsletter Power On di Bloomberg, il dispositivo potrebbe avere un display che, una volta aperto, raggiungerebbe dimensioni simili a quelle di due iPad Pro affiancati, avvicinandosi così ai 20 pollici.

iPad pieghevole in arrivo? Cosa sappiamo al momento

Apple sarebbe al lavoro sul progetto di un iPad pieghevole già da alcuni anni, con particolare attenzione al tentativo di eliminare la piega centrale: una delle sfide più grandi per i dispositivi con schermi flessibili.

L’idea di un iPad pieghevole prospetta diverse possibilità di utilizzo. Secondo le indiscrezioni, il dispositivo potrebbe essere utilizzato in modo simile ai laptop a doppio schermo, come lo Yoga Book 9i di Lenovo, ma con una differenza sostanziale: Apple punterebbe a un design minimalista ed impeccabile, facendo in modo di rendere invisibile la cerniera per creare un display “senza interruzioni”.

Nonostante la capacità di trasformarsi in una sorta di MacBook, sembra che il dispositivo non sarà un vero e proprio ibrido tra iPad e Mac. Non è ancora chiaro quale sistema operativo adotterà, ma l’analista Mark Gurman ritiene probabile l’adozione di iPadOS o di una sua variante ottimizzata per sfruttare le nuove potenzialità del formato pieghevole.

Per quanto riguarda il debutto, le notizie non sono affatto positive: i rumor indicano che l’iPad pieghevole potrebbe arrivare intorno al 2028 e con un prezzo superiore ai 2.000 dollari, che lo renderebbe addirittura più costoso dello Yoga Book 9i.