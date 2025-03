Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7: un secco "No" per la velocità di ricarica

Samsung prosegue il lavoro in vista del lancio dei suoi prossimi smartphone pieghevoli, il Galaxy Z Fold 7 e il Galaxy Z Flip 7, come svelano le recenti certificazioni apparse sul sito 3C.

Per questi due modelli, identificati dai codici SM-F9660 e SM-F7660, si rafforzano le indiscrezioni in merito ad alcune caratteristiche tecniche e specifici cambiamenti nel design. Entrambi i foldable di Samsung supporteranno la ricarica rapida da 25W tramite l’adattatore EP-TA800: una scelta che potrebbe sembrare un po’ datata rispetto agli standard attuali e che sta già facendo storcere il naso a molti utenti.

Quali novità si prevedono per Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7

Secondo le anticipazioni, Samsung Galaxy Z Fold 7 si distinguerà per un importante aggiornamento del sistema fotografico. La fotocamera principale sarà da 200 MP, con lo stesso sensore che ritroviamo a bordo del Galaxy S25 Ultra. Anche la fotocamera sotto il display otterrà un miglioramento, ma i dettagli sulla risoluzione non sono ancora noti. Le restanti fotocamere non cambieranno, con un grandangolo da 12 MP, un teleobiettivo da 10 MP e una fotocamera frontale da 10 MP. Lo schermo interno raggiungerà gli 8,2 pollici, con una piega decisamente meno visibile, mentre quello esterno misurerà 6,5 pollici: di fatto, sarà lo smartphone pieghevole più grande mai realizzato da Samsung. Le dimensioni complessive saranno di circa 158,4 x 143,1 x 4,5 mm.

Sul fronte hardware, Samsung Galaxy Z Fold 7 sarà alimentato dal potente chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, abbinato ad una batteria da 4.400 mAh, che promette di offrire una discreta durata. Nel frattempo, Samsung Galaxy Z Flip 7 vedrà un leggero aumento delle dimensioni dello schermo esterno, passando da 3,4 a 3,6 pollici, e dello schermo interno, che crescerà da 6,7 a 6,8 pollici. Le dimensioni del telefono saranno leggermente maggiori (166,6 x 75,2 x 6,9 mm), con uno spessore della fotocamera di 9,1 mm. La batteria sarà composta da due unità: una principale da 2.985 mAh e una secondaria da 1.189 mAh, per una capacità totale di 4.174 mAh. Per entrambi i device, ci saremmo aspettati qualcosa in più circa la capacità dei moduli.

Maggiori dettagli su Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7 dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane: ovviamente, non mancheremo di comunicarveli.