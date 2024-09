iPhone pieghevole di Apple: un progetto tutt'altro che abbandonato

L’iPhone pieghevole di Apple è uno dei miti più affascinanti nel mondo della tecnologia, alimentato da voci di corridoio e fughe di notizie che, però, non hanno mai trovato conferme ufficiali.

Tuttavia, un indizio tangibile sul possibile sviluppo di questo dispositivo arriva dai brevetti dal gigante di Cupertino. Nello specifico, un recente aggiornamento del brevetto “20240310942” suggerisce come l’azienda stia effettivamente lavorando su uno smartphone pieghevole, simile ai modelli già presenti sul mercato.

Come sarà il nuovo iPhone pieghevole di Apple

Il documento menziona un layout con un grande display interno pieghevole e un secondo display esterno, simile agli attuali smartphone pieghevoli di Samsung o Huawei.

Una caratteristica particolarmente intrigante di questo brevetto è il riferimento a un display trifold, che ricorderebbe il design di Huawei Mate XT. Ma non si parla solamente di iPhone: il brevetto menziona la possibilità di applicare questa tecnologia anche ad altri prodotti: sarebbe quindi lecito aspettarsi un iPad pieghevole, grande al punto da ricordare quasi la diagonale di una scrivania da lavoro.

Nonostante Apple sia stata battuta sul tempo da aziende come Samsung e Google nel mercato dei foldable, l’azienda ha sempre avuto la tendenza a prendersi il suo tempo per sviluppare prodotti secondo i propri standard. Questo approccio, tuttavia, potrebbe rappresentare un rischio, soprattutto considerando il fatto che Samsung parrebbe intenzionata a lanciare presto uno smartphone arrotolabile, che rappresenterebbe un traguardo tecnologico ancora più lodevole e che potrebbe rendere velocemente obsoleti i classici pieghevoli.

Un display arrotolabile ha il vantaggio della flessibilità in termini di dimensioni: l’utente potrebbe espandere o ridurre lo schermo a piacimento, al pari di un metro a nastro. Tuttavia, la sfida più grande sarà creare un sistema operativo in grado di adattarsi a questo nuovo formato. Ma ritornando ad Apple, e nonostante i brevetti non sempre si trasformino in prodotti concreti, l’eventuale arrivo di un iPhone pieghevole potrebbe avere un impatto enorme sul mercato e non sarebbe una sorpresa se diventasse fin da subito un prodotto di punta.