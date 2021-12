Apple: nel 2022 incrementerà le spedizioni di iPhone del 30%

Apple sta lavorando per rendere operativo un piano di crescita imponente: nel 2022 vuole un incremento delle spedizioni di iPhone pari al 30%. Come ben sappiamo l'azienda di Tim Cook ha informato i propri partner di una riduzione circa la produzione degli iPhone, ma evidentemente gli executive del colosso di Cupertino si aspettano un rimbalzo della domanda già a partire dai primi mesi del 2022.

Apple vuole un incremento delle spedizioni di iPhone nel 2022

A tal proposito, secondo un nuovo rapporto pubblicato da DigiTimes Taiwan, alcune persone informate dei fatti indicano che Apple si aspetta di vendere la cifra astronomica di 300 milioni di iPhone durante il 2022. Le spedizioni degli iPhone 13 dovrebbero crescere del 30% durante la prima metà del 2022 – non ci dimentichiamo che l'iPhone SE 3 è atteso al lancio a marzo dell'anno prossimo -, per poi crescere di più nella seconda metà del 2022 a seguito dell'annuncio della famiglia degli iPhone 14.

Ovviamente, trattandosi di una stima e quindi di una proiezione industriale, bisogna tenere in considerazione molti elementi in gioco. La crisi dei semiconduttori, come ben sappiamo, ha e sta avendo un impatto importante verso tutte le aziende impegnate nel settore hi-tech, comprese quelle del mondo mobile.

Del resto, la stessa Qualcomm, e quest'oggi anche Samsung, sottolineano che la crisi dei processori continuerà almeno fino alla seconda metà del 2022. Riuscirà Apple a gestire questa incredibile sfida e raggiungere il traguardo dei 300 milioni di smartphone venduti per il 2022?