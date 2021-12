Cupertino, abbiamo un problema: Apple riduce la produzione di iPhone

Le ultime informazioni circa l'universo del colosso di Cupertino indicano che ci sarà una riduzione della produzione degli iPhone di Apple. Persone informate dei fatti, ovviamente rimaste anonime, hanno informato i giornalisti di Bloomberg che l'azienda guidata da Tim Cook starebbe ancora facendo fatica a gestire gli ordini in arrivo.

In sostanza, benché durante il Black Friday abbia venduto un numero record di iPhone, la crisi dei semiconduttori sta ancora colpendo duro alcuni fornitori chiave di Apple: Texas Instrumens Inc. e Broadcom Inc. La prima fornisce Apple di alcuni componenti per i display OLED, mentre la seconda consegna alcuni componenti chiave per la connettività wireless. A causa dei problemi che stanno subendo le sopracitate aziende partner, Apple avrebbe ridotto la stima degli smartphone commercializzati per l'ultimo trimestre di quest'anno di ben 10 milioni di unità, passando da 90 a 80 milioni.

Benché la compagnia, nel corso del tempo, stia facendo di tutto per raggiungere l'indipendenza dalle altre compagnie – ne sono un esempio il lavoro che fa per i chip degli iPhone e dei Mac -, ad oggi l'azienda dipende ancora da diversi partner e quindi anche dalla loro capacità di garantire e rispettare le richieste di Apple.

Lo stesso Tim Cook, infatti, durante la consueta conferenza sui guadagni al Q4 2021, ha annunciato che l'azienda avrebbe perso circa 6 miliardi di dollari per mancati guadagni proprio per colpa della carenza dei semiconduttori; inoltre, per via dell'impatto del Covid-19 nel sud-est asiatico, si aspetta che l'impatto sulle vendite sarà ancora maggiore in concomitanza della holiday season.