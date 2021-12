Qualcomm: la crisi dei chipset potrebbe svanire nel 2022

Il CEO di Qualcomm prevede che la carenza globale di chip diminuirà entro il prossimo anno; se così fosse, sarebbe davvero una svolta per l'intera economia mondiale.

Qualcomm: la previsione del CEO sulla crisi dei chipset

In mezzo alla carenza di semiconduttori in corso che affligge diversi settori in tutto il mondo, Cristiano Amon, CEO di Qualcomm, ha condiviso alcune informazioni in una dichiarazione che arriva come un raggio di speranza.

Secondo un rapporto di TheElec, Cristiano Amon (CEO di Qualcomm) ha affermato che la carenza globale di chip si sta attenuando e che la situazione dovrebbe migliorare il prossimo anno.

“L'offerta è migliorata quest'anno rispetto al 2020 e la situazione dovrebbe migliorare ancora di più nel 2022, soprattutto rispetto al 2020“, ha affermato Amon nella sua dichiarazione ai rapporti dalla Corea del Sud.

Questa dichiarazione rilasciata il 2 dicembre è in contrasto con le dichiarazioni rilasciate in precedenza dal CEO di Intel Pat Gelsinger, che prevede che la crisi continuerà fino al 2023. Allo stesso tempo, il CEO di Arm Simon Segars ha avvertito che la situazione dovrebbe diventare peggiore di quella attuale.

A causa della carenza di chip su tutta la linea, i marchi di telefonia non sono stati in grado di procurarsi abbastanza chip da inserire nei loro dispositivi e soddisfare la domanda del mercato. Ma alcuni produttori di SoC come MediaTek hanno visto una crescita della loro quota di mercato grazie al divario di domanda e offerta creato dalla carenza in questione.

All'inizio di questa settimana, Qualcomm ha presentato il suo ultimo e più grande SoC Snapdragon 8 Gen 1 realizzato esclusivamente da Samsung Foundries utilizzando il loro nodo a 4 nanometri. Questa partnership sarà cruciale per Qualcomm poiché i tassi di rendimento della fonderia determineranno se la compagnia soddisferà le richieste del mercato nel prossimo anno o se continuerà a perdere terreno rispetto ad altri chipmaker.