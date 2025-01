iPhone ha un serio problema con le sveglie e Samsung sbeffeggia Apple

Tutti gli smartphone, iPhone compresi, offrono una comoda app orologio, utile per impostare timer, countdown e soprattutto le sveglie. Una funzionalità che, per la stragrande maggioranza dei dispositivi, è sempre affidabile e funziona senza intoppi.

Tuttavia, sembra che gli utenti di iPhone stiano vivendo un incubo con questa semplice utility. Diverse segnalazioni indicano come la sveglia, anziché suonare all’orario impostato, si attivi in momenti del tutto casuali, a volte con diverse ore di ritardo.

La sveglia di iPhone non funziona: Apple fa spallucce

Immaginate l’impatto di questi malfunzionamenti: ritardi al lavoro, mancate riunioni, appuntamenti saltati e scadenze non rispettate. Un utente, ad esempio, ha raccontato di aver impostato la sveglia di iPhone alle 10:30 del mattino, trovandosi invece sveglio alle 12:42: un errore che potrebbe costare caro a chiunque, magari prima di un importante colloquio.

Il problema è talmente diffuso da aver generato un’autentica ondata di segnalazioni online, in cui molti utenti condividono esperienze simili. Il colosso sudcoreano Samsung, rivale storico di Apple, non ha perso l’occasione di ridicolizzare il competitor pubblicando un video ironico sui social, con un remix della sveglia tipica dei Galaxy, mentre il meme di un cane dj enfatizza la frase “State tranquilli, le nostre sveglie suonano”:

L’evidente presa in giro mette in luce un problema che affligge gli iPhone da tantissimo tempo. Le segnalazioni si sono intensificate negli ultimi giorni, ma in realtà questo bug si trascina da almeno cinque anni ed ha colpito diverse generazioni di melafonini.

Nonostante Apple avesse già dichiarato di essere a lavoro per sistemare il bug, a distanza di quasi un anno sembra non esserci stata alcuna soluzione in tal senso. Per questo motivo, molti utenti hanno perso fiducia nell’azienda e consigliano di ricorrere ad una classica sveglia analogica, sicuramente più affidabile. Una cosa è certa: considerando l’elevato costo di un iPhone, dover combattere con una sveglia malfunzionante è a dir poco frustrante.