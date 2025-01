iPhone 17 Pro e Pro Max vogliono sbalordire con tre fotocamere da 48MP?

In base alle ultime voci provenienti dalla Cina, Apple starebbe preparando una vera e propria rivoluzione per il comparto fotografico dei prossimi iPhone 17 Pro e Pro Max.

Nel dettaglio, si parla di un sistema di fotocamere posteriori completamente rinnovato, dove ogni obiettivo raggiungerà la risoluzione di 48 MP.

iPhone 17 Pro e Pro Max: rivoluzione in vista per le fotocamere

Entrando più nello specifico, l’insider Digital Chat Station rivela che l’iPhone 17 Pro dovrebbe montare un sensore principale da 1/1,3 pollici, proprio da 48 MP, affiancato da un obiettivo ultra-grandangolare, anch’esso da 48 MP. La vera novità riguarderebbe il teleobiettivo, che abbandonerebbe i 12 MP per abbracciare una versione aggiornata della tecnologia Tetraprism, toccando anch’esso la vetta dei 48 MP. Sia la fotocamera principale che il teleobiettivo dovrebbero poi utilizzare lenti ibride, combinando vetro e plastica.

Le indiscrezioni non si fermano qui: pare che entrambe le versioni Pro dell’iPhone 17 avranno una fotocamera frontale da ben 24 MP: un salto notevole rispetto ai 12 MP dei modelli attuali. Questa mossa confermerebbe anche le previsioni dell’analista Ming-Chi Kuo, che già aveva preannunciato un potenziamento del teleobiettivo Tetraprism per l’iPhone 17 Pro Max, con lo scopo di migliorare la qualità degli scatti e le capacità di zoom: in egual modo, l’update dovrebbe riguardare anche l’altra versione Pro del melafonino.

Kuo sostiene che questa nuova fotocamera per gli iPhone 17 Pro necessiterà di prismi completamente riprogettati, più compatti, per minimizzare lo spessore complessivo del modulo. Un altro analista, Jeff Pu, rafforza l’ipotesi della fotocamera frontale da 24 MP non solo sui Pro ma su tutte le unità della nuova serie. Per quanto concerne il lancio, gli iPhone 17 sono attesi per il mese di settembre e si vocifera anche in merito all’abbandono della variante “Plus”, che potrebbe essere rimpiazzata da un modello più sottile denominato iPhone 17 Air (che alcuni, clamorosamente, credono possa in realtà trattarsi dell’iPhone SE 4).