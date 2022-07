iPhone economico nel 2022? Assolutamente sì!

Ultimamente ci siamo domandati molto se valesse la pena acquistare un vecchio iPhone 8 al giorno d’oggi. La risposta non è scontata. Sicuramente qualcuno potrebbe storcere il naso e forse, avrebbe anche ragione. Un vecchio iPhone 8 non è per tutti ma può essere per molti magari per coloro che cercano un dispositivo di Apple, magari ci vuole un device con cui passare l’estate spensierati senza avere magari un gadget troppo costoso nella propria tech bag. Magari ancora chi non ha mai avuto uno smartphone di Apple e vuole provarne uno per la prima volta.

Insomma, non demonizziamo il gadget in questione solo perché è vecchio, anche perché, ricordatelo, Apple lo aggiorna ancora, anche alle ultime versioni di iOS 16. Mica male per un prodotto uscito nel 2017. Oggi su Amazon, lo comprate a soli 199,00€, ricondizionato come nuovo, con la batteria rimessa a posto e lo schermo perfettamente integro. Di fatto, viene ispezionato e controllato dai tecnici di Amazon così che si possa godere sempre della migliore qualità possibile.

iPhone 8, ancora un buon telefono

I motivi per comprarlo quindi non sono tanti, ma sono importanti e rilevanti. Io posso garantirvi che, avendo usato questo device per qualche tempo negli ultimi mesi, ho capito che in fondo può andar bene per moltissime persone. Penso ad un genitore che possiede il Mac e l’iPad per lavoro, e quindi necessita di un telefono nuovo ma non vuole spendere troppo. Questo potrebbe essere un bel regalo da fare ad un vostro parente quindi.

Ma penso anche a tutti gli sviluppatori che devono provare le nuove beta di iOS e possono quindi sbizzarrirsi nello studiare le novità sul telefono che non viene utilizzato nel quotidiano come Daily driver. Considerate poiché l’investimento economico in questo caso è molto, molto esiguo, pertanto non si deve temere nulla.

Vi consigliamo solo di provarlo, senza pensarci troppo, perché potrebbe stupirvi e potreste ricredermi sul telefono che ancora oggi può dire la sua nel panorama Tech. È vero che per questa cifra si possono comprare entry Level Android nuovi e con il modem 5G, ma non tutti necessitano o cercano questo genere di smartphone. Insomma, iPhone 8 ha ancora un target definito e un prezzo di vendita nel mercato dei ricondizionati ancora appetibile (199,00€).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.