iPhone del futuro: display posteriore e fotocamere aggiuntive? Cosa dice l'ultimo brevetto

Apple ha depositato una domanda di registrazione per un brevetto che parla di una cover posteriore hi-tech intercambiabile per smartphone, citando un display posteriore per iPhone e possibili fotocamere aggiuntive.

Tra le altre applicazioni previste per questa cover si parla di un sistema di protezione che dovrebbe svincolare l’utente dalla necessità di acquistare, appunto, una cover come avviene adesso in realtà per qualsiasi tipo di telefono mobile.

Di cosa parla il nuovo brevetto Apple?

Cerchiamo di fare chiarezza anche con l’aiuto di 9to5mac.com che ha studiato a fondo il sempre complicato brevetto di casa Cupertino.

Ciò di cui si parla, nello specifico, non è una cover accessorio super tecnologica, ma di una vera e propria sostituzione della parte posteriore dell’iPhone, fatta eccezione per il modulo della fotocamera che rimarrebbe lì al suo posto.

Per farlo funzionare Apple propone un sistema con clip a molla allo scopo di fissare i rivestimenti posteriori rimovibili, che includeranno quindi dei componenti elettrici, elencando alcune delle cose che potrebbero far parte di questa novità.

Si parla ad esempio di fotocamere aggiuntive, che andrebbero ad accompagnare quelle già presenti sullo smartphone le quali, come detto, saranno le uniche componenti non staccabili dalla parte posteriore. Si valuta tuttavia anche l’inserimento di un sistema di monitoraggio della glicemia, di cui si parla da tempo in casa Apple soprattutto in ambito smartwatch.

Altrettanto interessante è l’intento di sfruttare questo approccio per dare allo smartphone quella resistenza necessaria per far sì che non si utilizzino le convenzionali cover: in pratica, delle componenti sostitutive che renderebbero l’iPhone una sorta di dispositivo rugged. Infine, tra le possibilità di applicazione citate nel brevetto si cita anche un display aggiuntivo ausiliario per l’utilizzo immediato di alcune funzioni.

Trattandosi di un brevetto difficile dire al momento quante di queste idee diventeranno davvero realtà e quali invece faranno parte delle cose valutate e poi scartate prima di arrivare sul mercato. Forse, vista l’importanza sempre più crescente che è data a questo aspetto dell’iPhone, quella delle fotocamere aggiuntive “rischia” di diventare davvero più di un’idea.