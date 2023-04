iPhone: addio a questi modelli dopo lancio iPhone 15

Altro anno, altri iPhone in arrivo sul mercato. Il 2023 sarà l’anno della gamma iPhone 15, per la precisione, e potenzialmente anche dell’iPhone SE di quarta generazione. L’approdo di tale modello ammiraglia, però, comporta parallelamente la fine di modelli più vecchi che, dopo il termine del supporto tecnico, sono destinati a scomparire dai negozi online e fisici. Vediamo, pertanto, stando agli ultimi report, quali versioni potrebbero salutare il mercato quest’anno.

Addio a questi iPhone dopo iPhone 15

Stando a quanto segnalato da Tom’s Guide, infatti, nel 2023 i consumatori e rivenditori dovranno dire addio all’iPhone 12 di tre anni fa – ancora disponibile sul sito di Apple – e agli attuali flagship iPhone 14 Pro e Pro Max che, come da prassi, vengono sostituiti dai più desiderati successori. Per quanto riguarda l’iPhone 14 base e la variante Plus, dovrebbero continuare sulla loro strada rimanendo disponibili a un prezzo più basso. Infine, molto probabilmente l’addio riguarderà anche l’iPhone 13 mini.

Considerato peraltro che la serie mini non è più parte della gamma di smartphone della Mela, con quest’ultimo modello a Cupertino potrebbero cessare definitivamente la produzione, salvo un dietrofront con le future iterazioni. Ad ogni modo, bisogna sempre ricordare che gli iPhone non più prodotti e venduti ufficialmente da Apple resteranno comunque disponibili presso venditori di terze parti fino a esaurimento scorte.

Queste restano comunque indiscrezioni da prendere con le pinze, sebbene si tratti di una pratica oramai consolidata all’interno della società di Tim Cook e soci.