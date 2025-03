iPhone 17 Pro: con questi miglioramenti sarebbe tutta un'altra storia

I prossimi iPhone 17 Pro ed iPhone 17 Pro Max promettono miglioramenti significativi, secondo quanto riportato dall’analista Jeff Pu di GF Securities.

Le novità principali riguarderanno fotocamera, memoria e processore, con un focus particolare sull’esperienza fotografica.

Importanti cambiamenti per iPhone 17 Pro e Pro Max

I modelli Pro della serie iPhone 17 saranno equipaggiati con un teleobiettivo da 48 megapixel: un progresso notevole rispetto ai 12 megapixel dell’iPhone 16 Pro. Non solo: tutte e tre le fotocamere posteriori avranno lo stesso numero di megapixel, garantendo una qualità dell’immagine superiore, dettagli più nitidi e prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione.

Apple sta anche ridisegnando il modulo della fotocamera, passando ad una forma rettangolare rispetto al design della serie precedente. Per quanto riguarda la configurazione di memoria, gli iPhone 17 Pro e Pro Max passeranno da 8GB a 12GB di RAM: un upgrade che favorirà il multitasking e potenzierà le funzionalità legate ad Apple Intelligence.

Le dimensioni dello schermo rimarranno invariate: l’iPhone 17 Pro avrà un display da 6,3 pollici, mentre il Pro Max arriverà a 6,9 pollici. Tuttavia, Apple potrebbe introdurre miglioramenti nella luminosità del pannello, nella precisione dei colori e nell’efficienza energetica. Il cuore pulsante dei nuovi modelli sarà il chip A19 Pro, realizzato con il processo N3P di TSMC, la terza generazione della tecnologia a 3 nanometri. Questo processore garantirà maggiore velocità, efficienza energetica e una durata della batteria prolungata.

Per cui, grazie all’integrazione di una fotocamera potenziata, più memoria RAM a disposizione ed un processore di ultima generazione, gli iPhone 17 Pro e Pro Max non faticheranno a porsi come i nuovi punti di riferimento nel mercato degli smartphone, dando filo da torcere ai flagship delle aziende concorrenti. Nel frattempo, si parla anche del possibile arrivo di un iPhone 17 Air, caratterizzato da un design ultrasottile, oltre che di uno smartphone pieghevole per il quale, tuttavia, l’attesa dovrebbe essere piuttosto prolungata.