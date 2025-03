iPhone pieghevole: Apple intende sparare altissimo con il prezzo?

In casa Apple fervono i preparativi per l’ingresso nel mercato dei foldable con il primo iPhone pieghevole che, secondo l’analista Ming-Chi Kuo, potrebbe avere un prezzo compreso tra 2.000-2.500 dollari, posizionandosi ben al di sopra degli attuali concorrenti come il Samsung Galaxy Z Fold 6 e l’Oppo Find N5.

La domanda sorge spontanea: in che modo Apple giustificherà un prezzo così elevato? La risposta potrebbe risiedere nella strategia di lancio e nelle innovazioni che l’iPhone pieghevole porterà con sé.

Cosa sappiamo al momento sull’iPhone pieghevole di Apple

La produzione di massa dell’iPhone pieghevole è prevista per il quarto trimestre del 2026, con un obiettivo di vendita iniziale di 3-5 milioni di unità nel corso del primo anno. L’impatto estetico ed il form factor del dispositivo sembrano già delineati: uno schermo principale da 7,8 pollici senza pieghe visibili e un display esterno da 5,5 pollici, con una struttura in lega di titanio e acciaio inossidabile. Lo spessore dell’iPhone pieghevole sarà di circa 9-9,5 mm quando piegato e di 4,5-4,8 mm una volta aperto, rendendolo leggermente più spesso rispetto ad altri prodotti di questa categoria. Una delle scelte più sorprendenti è l’assenza del Face ID, sostituito da un sensore Touch ID laterale a causa del poco spazio disponibile.

Le specifiche tecniche dell’iPhone pieghevole includono doppie fotocamere posteriori, fotocamere frontali su entrambi gli schermi e una batteria simile a quella dell’iPhone 17 Air, che potrebbe servire come banco di prova per le tecnologie da integrare nei foldable. Nonostante queste caratteristiche, il dispositivo non sembra offrire innovazioni rivoluzionarie rispetto ai modelli già presenti sul mercato, il che rende il prezzo elevato un punto interrogativo. Tuttavia, Apple potrebbe avere qualche asso nella manica, come un’integrazione software impeccabile o funzionalità esclusive per giustificare il costo.

Intanto, l’azienda starebbe già lavorando ad un iPhone pieghevole di seconda generazione, con l’obiettivo di raggiungere 20 milioni di unità vendute nel 2027, segno di un chiaro interesse da parte dell’azienda per questa specifica categoria di dispositivi.