iPhone 17 Pro Max, in realtà, potrebbe non arrivare mai: novità in vista

Apple, secondo le ultime indiscrezioni trapelate online, sarebbe intenzionata a rivoluzionare la sua linea di iPhone con un (ulteriore) nuovo modello, vale a dire l’iPhone 17 Ultra, che di fatto andrebbe a sostituire il 17 Pro Max.

Questo cambiamento non sarebbe solo un semplice rebranding ma un modo per distinguere più nettamente il vero top di gamma rispetto agli altri modelli della serie.

Cosa sappiamo al momento su iPhone 17 Ultra

Già nel 2023, con l’iPhone 15 Pro Max, Apple aveva provato a creare una netta separazione dotando il telefono di una fotocamera periscopica 5x, ma le differenze con l’iPhone 16 Pro Max sembrano essere meno marcate. Con l’iPhone 17 Ultra, invece, l’azienda punterebbe a un design più spesso per ospitare una batteria di maggiore capacità, oltre ad un Dynamic Island più ridotta, una camera di vapore per il raffreddamento e altre esclusive tecnologiche.

Le voci suggeriscono che Apple stia già ordinando componenti per la nuova Dynamic Island ma solo per l’iPhone 17 Ultra. Inoltre, si parla di un aggiornamento significativo per il sistema delle fotocamere, con sensori da 48MP su tutti gli obiettivi posteriori. Anche la RAM potrebbe andare incontro ad un notevole incremento, passando a 12GB, sebbene le informazioni su questo aspetto siano ancora contrastanti.

Il nome “Ultra”, a dire il vero, non rappresenterebbe un’improvvisa novità per Apple, essendo già stato utilizzato per i chip più potenti e per l’Apple Watch di fascia alta. Questa scelta potrebbe aiutare l’azienda a posizionare l’iPhone 17 Ultra come un diretto concorrente del Samsung Galaxy S25 Ultra, oltre che di altri flagship di pari livello. La situazione appena prospettata, unita all’arrivo di iOS 19, al possibile debutto di un iPhone pieghevole ed all’imminente arrivo di un iPhone 17 Air, che prenderebbe il posto del modello Plus, è un chiaro segnale di rinnovamento da parte di Apple, in risposta alle numerose critiche ricevute dagli utenti per via di un’offerta troppo “stantia”.