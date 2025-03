iPhone 17 Pro Max: questo scatto cancella ogni dubbio sul nuovo design

Ormai lo sappiamo: iPhone 17 Pro e 17 Pro Max si starebbero orientando verso un netto cambiamento nel design, come sottolineano le indiscrezioni trapelate online nei mesi scorsi.

Non è tutto: in queste ore, il noto leaker Majin Bu ha condiviso su X un’immagine che mostrerebbe i nuovi componenti di iPhone 17 Pro Max, freschi di lavorazione.

iPhone 17 Pro e Pro Max: il cambio di design è sempre più una certezza

Lo scatto mostra componenti in alluminio o titanio con fresatura CNC, presumibilmente destinati all’iPhone 17 Pro Max. I grandi fori circolari visibili potrebbero corrispondere ad aree riservate ad elementi interni come la bobina MagSafe o la batteria. La precisione della lavorazione, con tracce del percorso della fresa ancora evidenti, suggerisce che si tratti di parti strutturali pronte per le fasi successive di assemblaggio.

Gli attesi iPhone 17 Pro e Pro Max, secondo le voci, adotteranno una barra orizzontale per il modulo fotografico posteriore, ispirata allo stile dei Pixel di Google. Questa barra, che attraversa l’intera larghezza del del dispositivo, ospiterà a sinistra i tre obiettivi disposti a triangolo, mentre a destra troveranno posto flash, microfono e sensore LiDAR. Non è ancora chiaro il motivo dietro questa scelta, né come verrà sfruttato lo spazio aggiuntivo, ma il design è già emerso più volte in leak precedenti.

Si parla anche di un possibile ritorno all’alluminio per il telaio dei modelli Pro, abbandonando il titanio introdotto con l’iPhone 15 Pro e mantenuto nel 16 Pro. La struttura potrebbe combinare vetro e alluminio, aumentando la resistenza senza sacrificare la ricarica wireless. Una sezione in vetro integrata nel telaio metallico, posizionata attorno al logo Apple, potrebbe essere collegata ai fori circolari visibili nell’immagine. Non si esclude, però, che questi ultimi siano legati a una nuova funzionalità di ricarica wireless inversa, capace di erogare fino a 7,5W, sufficienti per alimentare dispositivi come AirPods o Apple Watch.

Le dimensioni dell’iPhone 17 Pro Max dovrebbero aumentare leggermente, passando dagli 8,25 mm del predecessore a 8,725 mm, probabilmente per ospitare una batteria più capiente. Il redesign del modulo fotografico interesserà anche l’iPhone 17 Air, che sostituirà la versione Plus e si distinguerà per un design più sottile ed una singola fotocamera. Al contrario, l’iPhone 17 base potrebbe conservare la sua estetica attuale, accentuando ulteriormente la differenza tra i modelli standard e quelli premium.