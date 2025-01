iPhone 17: il nuovo design potrebbe non essere più una semplice speranza

Le indiscrezioni sull’iPhone 17 si fanno sempre più insistenti e delineano un cambiamento significativo nel design: si parla di un possibile addio al titanio, con un ritorno all’alluminio per la scocca.

Il leaker Majin Bu ha condiviso alcune immagini che suggeriscono una trasformazione radicale nel modulo fotografico posteriore di iPhone 17, con una forma a pillola che non si vedeva dal 2019.

iPhone 17: nuove immagine sembrano confermare il cambio di design

Questa scelta, secondo le anticipazioni, potrebbe essere funzionale all’ottimizzazione delle foto e dei video spaziali, richiedendo un allineamento perfetto delle lenti per la profondità. Curiosamente, una simile novità estetica sembrerebbe limitata al modello base della serie iPhone 17, mentre le versioni Pro dovrebbero mantenere un layout più tradizionale, seppur con un modulo rettangolare più imponente. È fondamentale sottolineare come le anticipazioni di Majin Bu siano da prendere con le pinze, data la sua storia altalenante in campo di previsioni.

Altre fonti, come l’analista Ross Young, indicano che ogni modello di iPhone 17, sia standard che Pro, adotterà un ritaglio a forma di pillola verticale. La tecnologia Face ID sotto il display, inizialmente prevista per i modelli Pro, sarebbe invece rimandata all’iPhone 18. Pare che Apple voglia uniformare i materiali, passando ad alluminio e vetro con una transizione quasi impercettibile.

I modelli standard, inoltre, dovrebbero guadagnare l’Always-On Display e la tecnologia ProMotion, grazie all’introduzione di un display in ossido policristallino a bassa temperatura: Samsung e LG si profilano come i maggiori fornitori di questi pannelli OLED di ultima generazione. Le dimensioni dei display dovrebbero rimanere invariate: 6,3 pollici per i modelli più compatti e 6,9 pollici per l’iPhone Pro Max.

Non ci si aspetta un modello Plus ma si vocifera in merito al possibile arrivo della versione Air., che potrebbe sfruttare una nuova tecnologia OLED, con l’integrazione di un driver per il Touch e il Display, il cui debutto è previsto per il secondo trimestre del 2025 con Novatek e di cui Apple potrebbe essere la prima acquirente. Tale innovazione potrebbe rendere il display dell’iPhone 17 Air ancora più sottile, confermando la costante ricerca di Apple nell’ottimizzazione di design e tecnologia.