iPhone 17 Pro Max: le immagini del nuovo design stanno conquistando tutti

L’iPhone 17 Pro Max si preannuncia come il simbolo di un rinnovamento significativo al design degli smartphone di casa Apple, con particolare attenzione al restyling della fotocamera posteriore.

I render emersi in questi giorni, grazie ad un video condiviso sul canale YouTube russo Wylsacom, mostrano un nuovo layout che introduce una barra orizzontale per le fotocamere sul retro, ispirata alle linee estetiche dei Google Pixel.

Novità in arrivo per l’iPhone 17 Pro Max

Immagini

Nelle immagini possiamo quindi apprezzare un notevole cambiamento rispetto alla classica configurazione “a casella" introdotta con gli iPhone 11 Pro e Pro Max nel 2019, che Apple ha mantenuto sostanzialmente invariata fino agli attuali iPhone 16 Pro e Pro Max.

Questa, però, non sarebbe l’unica novità in programma per i futuri melafonini. Si vocifera che i modelli Pro dovrebbero abbandonare i bordi in titanio per passare all’alluminio, che sostituirebbe anche la relativa sezione del pannello posteriore in vetro. Tra le caratteristiche tecniche previste, spicca un display OLED da 6,9 pollici con frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz, offrendo una fluidità eccellente ed un consumo energetico ottimizzato. Sul fronte delle prestazioni, l’iPhone 17 Pro Max sarà alimentato dal chip A18 Pro, realizzato con il processo produttivo a 3nm di TSMC.

In termini di memoria, gli iPhone 17 Pro e Pro Max saranno dotati di 12 GB di RAM, mentre gli altri modelli della gamma avranno 8 GB per supportare le funzionalità di intelligenza artificiale. Inoltre, sempre secondo le anticipazioni, le unità Pro godranno di tre sensori posteriori da 48 MP. L’intera nuova serie, con ogni probabilità, verrà svelata a settembre 2025 ma ricordiamo anche l’arrivo di un’ulteriore novità, vale a dire iPhone 17 Air che, a differenza delle altre varianti, si distinguerà per un design estremamente sottile.