iPhone 16 sta per ricevere due nuove funzionalità di intelligenza artificiale

L’attesa per iOS 18.3 continua a crescere e, nel frattempo, emergono dettagli interessanti sulle novità in arrivo, soprattutto per chi possiede un iPhone 16.

Sembra che Apple intenda velocizzare l’arrivo delle funzionalità di intelligenza artificiale. Nello specifico, la prossima versione del suo sistema operativo si concentrerà sull’ampliamento delle capacità di intelligenza visiva già presenti nei modelli iPhone 16 e 16 Pro con iOS 18.2.

Apple accelera per l’intelligenza artificiale su iPhone 16

Questa tecnologia, accessibile tramite una pressione prolungata sul pulsante di controllo della fotocamera di iPhone 16, sta per arricchirsi di due nuove funzioni decisamente comode. Immagina di passeggiare per la città e di imbatterti in un volantino con la data di un evento: con iOS 18.3, il tuo iPhone sarà in grado di riconoscerla e di offrirti l’opzione per aggiungerla direttamente al tuo calendario, Un modo rapido ed efficace per organizzare la tua agenda, senza dover digitare manualmente date e orari. Inoltre, l’intelligenza visiva farà un salto di qualità nel riconoscimento della flora e della fauna: qualora ti trovassi di fronte ad una pianta sconosciuta o ad un animale particolare, basterebbe puntare la fotocamera per ottenere informazioni dettagliate in tempo reale.

Piccole aggiunte che, per quanto possano apparire semplici, denotano la volontà di Apple nell’integrare sempre più l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana degli utenti. Certo, la strada per raggiungere il livello della concorrenza sembra ancora lunga, soprattutto prendendo in considerazione i nuovissimi Samsung Galaxy S25, che promettono funzionalità di IA molto avanzate. Tra queste, spiccano la cancellazione audio dalle registrazioni, un riassunto giornaliero delle notizie ed un’intelligenza contestuale che si adatta alle esigenze dell’utente in maniera proattiva.

Nonostante il divario, Apple sembra fare sul serio e le nuove funzioni AI in arrivo sugli iPhone 16 con iOS 18.3, che includono anche modifiche al sistema delle notifiche e correzioni di alcuni bug, dimostrano come la società non intenda farsi trovare impreparata in questa complicata sfida.