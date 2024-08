iPhone 16 Pro Max in video per la prima volta: è bellissimo

Per la prima volta trapela online il possibile video hands on di iPhone 16 Pro Max, il più atteso dei melafonini in arrivo. Lo smartphone è mostrato nella colorazione Desert Titanium, che sarebbe completamente nuova.

iPhone 16 Pro Max in video: sarà lui?

A far pensare che sia proprio lui, è la colorazione: al momento non esistono altri modelli di melafonino di questo colore. Inoltre, i profili laterali sembrano lucidi e non spazzolati e anche questo è un dettaglio emerso di recente. Ovviamente, tutto è possibile, in assenza di ufficialità e non è detto che si tratti di una clip vera al 100%.

A supporto della attendibilità del video c’è anche l’ormai famoso Capture Button in bella vista. Sarebbe il nuovo pulsante che dovrebbe caratterizzare proprio i melafonini in arrivo il prossimo 9 settembre.

Non abbiamo idea di quale sia l’origine effettiva del video dedicato a iPhone 16 Pro Max appena trapelato: potrebbe essere anche un ottimo mockup, realizzato a partire dalle indiscrezioni. Insieme a lui, all’interno della clip, anche una serie di cover pensate per il nuovo melafonino, inclusa quella che riprende la colorazione Desert Titanium.

A questo punto, non rimane che godersi il video, aspettando la prossima indiscrezione: sicuramente, non tarderà ad arrivare. Ti ricordiamo che Apple per il momento ha confermato solo l’arrivo di un nuovo evento, previsto per il 9 settembre: non sono state aggiunte informazioni ufficiali sui prodotti protagonisti del momento. Tuttavia, che i nuovi smartphone della mela morsicata siano in procinto di essere ufficiali, è ormai scontato.