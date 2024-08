iPhone 16: spunta la data di lancio, ma è davvero così? Cosa è successo

Nelle ultime ore sul web partito un tamtam che riguarda iPhone 16. La probabile data di lancio dei nuovi smartphone sarebbe stata scoperta da un noto creator, con un discreto numero di follower. Si sarebbe giunti finalmente a sapere quando Apple ha intenzione di rilasciare i suoi nuovi dispositivi di elettronica, grazie all’immagine “rubata” dell’invito alla conferenza stampa. Approfondendo con alcune ricerche, sembra che le cose non stiano effettivamente così: ecco cosa è successo.

Il post a riguardo del possibile evento Apple di settembre è stato pubblicato su X un paio di giorni fa. Il creator Majin Bu ha riportato l’informazione, spiegando che l’aveva ricevuta da una fonte che ha deciso di rimanere anonima. L’evento sarebbe previsto, secondo quanto emerso, per il prossimo 10 settembre.

According to what I was told by a source who asked to remain anonymous, the new Apple event where the iPhone 16 will be presented, will be held on September 10 2024.

This should be the cover of the invitation pic.twitter.com/7jGoafHaOU

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 19, 2024