iPhone 16 sempre più conveniente: con il Black Friday costa 789€

Il nuovo iPhone 16 è sempre più conveniente: con l’offerta in corso su eBay e il codice sconto PSPRNOV24, da aggiungere al momento del pagamento, è ora possibile acquistare lo smartphone di Apple con un prezzo scontato di 789 euro e con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi. Si tratta del nuovo minimo storico per il dispositivo. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

iPhone 16: un vero best buy a questo prezzo

La scheda tecnica di iPhone 16 comprende il potente SoC Apple A18, realizzato con processo produttivo a 3 nm. Ci sono, inoltre 8 GB di memoria RAM (2 GB in più rispetto ad iPhone 15) e 128 GB di storage. Lo smartphone è dotato anche di una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel e del sistema operativo iOS 18 con possibilità di utilizzare Apple Intelligence.

In questo momento, iPhone 16 è, per rapporto qualità/prezzo, la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone. Lo smartphone, infatti, ha tutte le carte in regola per garantire prestazioni ottimali, in tutti i contesti di utilizzo e con una spesa molto più bassa rispetto ai modelli Pro.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRNOV24 è ora possibile acquistare iPhone 16 al prezzo scontato di 789 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. La consegna è gratuita.