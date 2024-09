Google Pixel 9 Pro Fold non è esattamente il top della resistenza

Gran parte dei consumatori continua ad interrogarsi circa l’effettiva resistenza degli smartphone pieghevoli, ed in tale dibattito viene coinvolto anche il Google Pixel 9 Pro Fold.

Per quanto efficaci possano essere da un punto di vista produttivo, sappiamo quanto la solidità costruttiva non rappresenti il vero motivo di vanto per i foldable (nella maggior parte dei casi, almeno). Beh, neppure il Pixel 9 Pro Fold di Google si salva.

Zack Nelson (JerryRigEverything su Youtube) ha deciso di mettere alla prova il Pixel 9 Pro Fold con uno dei suoi consueti test di resistenza. Fin dall’inizio, si nota il lavoro di Google per migliorare la qualità costruttiva del terminale.

Lo schermo esterno mostra una buona resistenza ai graffi, arrivando a sopportare fino al livello 6 della scala Mohs. Tuttavia, lo schermo pieghevole interno non regge altrettanto bene e segni evidenti compaiono già a diretto contatto con le unghie.

Ma i veri dolori arrivano nel momento in cui Zack comincia ad utilizzare la lametta per graffiare le superfici in alluminio del Pixel 9 Pro Fold. Inoltre, la mancanza di certificazione per la resistenza ad acqua e polvere si fa parecchio sentire, specie quando la sporcizia invade la cerniera al centro del dispositivo che, oltretutto, inizia ad emettere suoni preoccupanti se sollecitata.

Lo schermo pieghevole interno non resiste al calore, bruciandosi rapidamente quando esposto alla fiamma di un accendino, pur senza sciogliersi. In confronto, il display esterno si comporta decisamente meglio, subendo danni minori.

Quando viene chiuso, Google Pixel 9 Pro Fold mostra una buona resistenza alla pressione: scricchiola, ma non si rompe. Tuttavia, una volta aperto, basta una leggera pressione per piegare lo schermo oltre il limite di sicurezza ed esattamente in corrispondenza dell’antenna.

Occorre però guardare anche il bicchiere mezzo pieno: se è vero che il Google Pixel 9 Pro Fold non sorprende in quanto a resistenza se paragonato ai telefoni tradizionali, è altrettanto evidente come il dispositivo risulti invece uno dei più solidi nella categoria specifica degli smartphone pieghevoli.