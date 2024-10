iPhone 16: crollo della batteria dopo l'aggiornamento di iOS 18

Diversi utenti di iPhone 16, ma anche molti utilizzatori dei precedenti iPhone 15 e non solo, riportano un considerevole calo nella durata della batteria dopo aver ottenuto l’ultimo aggiornamento di iOS 18: in alcuni casi, viene evidenziato un crollo del 20% o 30% in appena un’ora.

Questo problema rende difficile arrivare a fine giornata senza ricaricare il telefono. Tuttavia, Apple ha fornito una serie di suggerimenti utili per identificare le cause di questo consumo anomalo e migliorare l’autonomia della batteria.

Perché la batteria di iPhone 16 dura poco?

È importante sottolineare che un calo improvviso della batteria è spesso comune dopo l’installazione di una nuova versione del sistema operativo, soprattutto quando si tratta delle release beta di iOS 18. A tal proposito, i beta tester avevano già riscontrato questo problema ed anche Alan Friedman di PhoneArena ha riportato cali significativi con il suo iPhone 15 Pro Max. Apple ha chiarito che, anche dopo l’aggiornamento, alcuni processi continuano ad essere eseguiti in background, influenzando temporaneamente le prestazioni della batteria.

Nonostante ciò, gli utenti non devono allarmarsi. Spesso, dopo pochi giorni, il sistema si stabilizza e la durata della batteria torna a livelli standard. Infatti, molti possessori di iPhone hanno confermato ciò, notando una risoluzione “spontanea” del problema con il passare del tempo, man mano che l’ottimizzazione del sistema operativo giunge al termine.

Ci sono comunque diverse contromisure che si possono intraprendere per migliorare la situazione. Ad esempio, attivare la modalità di luminosità automatica e il blocco automatico può ridurre il consumo di energia su iPhone 16 e gli altri melafonini coinvolti. Inoltre, è utile verificare se qualche applicazione rileva la posizione in background, dato che questo può comportare un utilizzo elevato della batteria. Anche preferire il Wi-Fi alle reti cellulari può fare la differenza.

Un altro consiglio efficace è l’attivazione della modalità Low Power, che riduce le attività in background e limita l’uso di alcune funzionalità, come gli aggiornamenti automatici delle app e alcuni effetti visivi. Per monitorare l’utilizzo della batteria e identificare le app più esigenti, gli utenti di iPhone possono sempre consultare la sezione “Batteria” nelle Impostazioni.