iPhone 16 Pro è in offerta su Amazon: è il momento di comprarlo (anche 256 GB)

È il momento giusto per prendere iPhone 16 Pro: in vista del Natale, infatti, lo smartphone di Apple è ora protagonista di una nuova offerta Amazon ed è acquistabile al prezzo scontato di 1.151 euro, raggiungendo un nuovo prezzo minimo storico sullo store. L’offerta riguarda la versione da 128 GB. In sconto, però, c’è anche la variante da 256 GB che ora viene proposta al prezzo scontato di 1.299 euro. Entrambe le versioni dello smartphone di Apple sono acquistabili optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 16 Pro: un best buy su Amazon

iPhone 16 Pro è dotato di una scheda tecnica ottima, con un display OLED da 6,3 pollici di diagonale e il SoC Apple A18 Pro, realizzato a 3 nm. Lo smartphone è dotato di 8 GB di memoria RAM, 128/256 GB di storage e può sfruttare una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18, con possibilità di sfruttare Apple Intelligence.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 16 Pro al prezzo scontato di 1.151 euro per la versione da 128 GB e al prezzo scontato di 1.299 euro per la versione da 256 GB. L’offerta prevede anche la possibilità di pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto.