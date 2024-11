iPhone 16 meno resistente dei modelli Pro? La risposta è in questo video

Lanciata lo scorso settembre, la serie iPhone 16 di Apple ha fin da subito catturato l’interesse del pubblico, specie in relazione ai modelli Pro. Tuttavia, anche le versioni standard non sono passate inosservate.

Zack Nelson, del celebre canale YouTube JerryRigEverything, ha recentemente condiviso il video del test di resistenza con protagonista l’iPhone 16 base, evidenziandone la robustezza nonostante l’utilizzo di materiali meno pregiati rispetto ai fratelli maggiori.

Pur dovendo rinunciare al titanio presente su iPhone 16 Pro e Pro Max, il piccolo di casa Apple è risultato sorprendentemente solido, dimostrando come effettivamente l’azienda abbia migliorato la qualità costruttiva dell’intera gamma.

Apple iPhone 16 è un campione di resistenza

Un aspetto interessante svelato dal video è la nuova tecnologia per la batteria dell’iPhone 16. Apple ha introdotto una colla innovativa e sensibile all’elettricità, che semplifica la rimozione del modulo. Anche il Ceramic Shield per il rivestimento del display è stato aggiornato, così da offrire una maggiore protezione rispetto alle generazioni passate. Proprio nel test dei graffi, lo schermo ha iniziato a mostrare qualche leggero segno solo a partire dal livello 6 della scala Mohs, con graffi più visibili una volta raggiunto il livello 7: un netto miglioramento rispetto all’iPhone 15.

Il test ha poi valutato la resistenza del nuovo Camera Button, che Apple ha rivestito in cristallo zaffiro, rendendolo quasi immune ai graffi. Anche il vetro che protegge le fotocamere ha mostrato un’eccezionale resistenza, proteggendo i sensori dagli inevitabili segni del tempo. Tuttavia, la scocca in alluminio dell’iPhone 16, utilizzata al posto di quella in titanio per i modelli standard, è risultata più vulnerabile ai graffi, ma questo non compromette la robustezza generale.

Sorprendenti anche le prove di resistenza al calore ed alla flessione. L’iPhone 16 ha mantenuto intatta la funzionalità dello schermo dopo l’esposizione alla fiamma per diversi secondi, senza pixel morti o danni visibili. Infine, nel classico “bend test”, Zack ha provato a piegare il dispositivo, senza però riuscirci né dalla parte anteriore e né da quella posteriore, confermando la solidità della struttura in alluminio. In definitiva, l’iPhone 16 si è dimostrato robusto ed affidabile, rappresentando una valida alternativa ai modelli più costosi della gamma.