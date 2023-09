iPhone 16: la vera rivoluzione arriva l'anno prossimo, siete pronti?

iPhone 15 è realtà da pochissimi giorni eppure si inizia già a sentir parlare dei modelli del 2024; iPhone 16 di fatto, potrebbe essere una vera rivoluzione. Stando ad un rumor appena emerso in rete, sembra che i nuovi terminali disporranno di pulsanti virtuali e del ProMotion su tutta la gamma. Ovviamente sono indiscrezioni da prendere con “un pizzico di sale”, anche se l’informatore ufficiale è Digital Chat Station, un leakster molto affidabile che abbiamo avuto modo di conoscere approfonditamente in questi anni.

iPhone 16: cosa ci aspettiamo dal nuovo melafonino?

Secondo i rumor infatti, pare che la line-up iPhone 16 non presenterà pulsanti fisici; al loro posto, l’azienda di Cupertino potrebbe inserire dei pulsanti a stato solido. Questo è un rumor che leggiamo in rete da diversi mesi; addirittura, secondo Ming-Chi Kuo, questa funzionalità sarebbe dovuta arrivare sulla gamma Pro di quest’anno.

Si vociferava infatti che i modelli iPhone 15 Pro e Pro Max disponessero dei tasti con Taptic Engine al posto di quelli per il bilanciamento del volume ma come abbiamo potuto constatare, sembra che l’azienda abbia cambiato idea all’ultimo minuto. Non dobbiamo disperare; dovremo poter saggiare questa feature con i telefoni del prossimo anno, secondo quanto si legge in rete.

Inoltre, pare che Apple voglia inserire il display ProMotion anche sulla linea standard della gamma di iPhone 16 del 2024; questa dovrebbe esser una delle caratteristiche più apprezzate dai gadget di nuova generazione. Si tratterebbe infatti di un aggiornamento significativo che farebbe felici moltissimi utenti. Non di meno, iPhone 16 Pro potrebbe godere di un teleobiettivo periscopico 5X anche sul modello “base” da 6,1″. Ci sarà forse anche il supporto al modulo Wi-Fi di settima generazione.

