iPhone 16: il Touch ID sotto il display non ci sarà, a quanto pare

Stando a quanto si evince da un rapporto trapelato online, sembra che il nuovo iPhone 16 non riceverà il Touch ID sotto il display. Pare che Apple non sia intenzionata a riportare questa feature sui melafonini del prossimo futuro.

iPhone 16: cosa sappiamo ad oggi?

Come detto, non ci sarà il ritorno della tecnologia di autenticazione biometrica tramite impronta e sensore ottico Touch ID; lo afferma un nuovo rapporto appena emerso in rete. A suggerire queste informazioni ci ha pensato un espero di circuiti integrati su Weibo che ha esperienza con le informazioni sui piani di Apple.

In un post online ha spiegato che l’azienda ha rimosso completamente le apparecchiature originariamente usate per produrre i chip necessari alla creazione del Touch ID su iPhone. Le uniche unità rimanenti sono quelle per il modello SE di terza generazione. In poche parole, la compagnia non ha intenzione di riportare in auge questa tecnologia come metodo di sblocco/autenticazione sui device dei prossimi anni.

Secondo altri rumor però, si dice che iPhone SE di quarta generazione riceverà il Face ID e avrà il design dell’attuale iPhone 13/14, con frame in alluminio e scocca in vetro, con Ceramic Shield avente il notch sulla parte superiore del display. Altre voci però suggeriscono che il ritorno del Touch ID su melafonini è previsto per il 2026.

Nelle notizie correlate, la fonte che ha condiviso queste indiscrezioni in passato ha previsto l’adozione del SoC Apple Bionic A14 su iPhone 14/14 Plus, l’arrivo dell’A16 sui modelli Pro del 2022 e non solo. Ora ha dichiarato che le versioni Basic del 2024 godranno di un SoC totalmente diverso dall’A17 Pro a 3 nanometri. Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere tutto con “un pizzico di sale”.

Intanto, se volete fare un buon affare, vi consigliamo l’ottimo iPhone 15, nella sua iterazione nera, e con 128 GB di memoria interna. Costa solo 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.