iPhone 16 e 16 Plus su Amazon in preordine: bisogna fare in fretta

Da adesso, anche su Amazon è possibile acquistare in preordine i nuovissimi iPhone 16 e iPhone 16 plus. Le prime spedizioni saranno disponibili a partire dal 20 settembre e naturalmente saranno assolutamente veloci e senza costi aggiuntivi per gli abbonati ai servizi Prime.

Scorri l’elenco sottostante, scegli il prodotto che ti interessa e procedi velocemente al tuo ordine poiché le scorte a disposizione sono limitate.

iPhone 16 e 16 Plus su Amazon

Colorati, con un nuovo design, potenti e con un nuovo pulsante dedicato alla fotocamera: i nuovi iPhone 16 sono decisamente interessanti. Scegliendo di preordinare tramite la celebre piattaforma di e-commerce, avrai la tranquillità di riceverlo nei tempi prestabili e con tutte le garanzie accessorie offerte a chi acquista prodotti venduti e spediti tramite Amazon. Di seguito, i modelli a disposizione.

Modello standard:

Modello Plus

Scegli ora il modello che preferisci e completa il tuo preordine velocemente: le scorte dei nuovi iPhone 16 e 16 Plus potrebbero durare molto poco su Amazon. Spedizioni a partire dal prossimo 20 settembre e offerte in modo rapido e gratuito agli abbonati ai servizi Prime.