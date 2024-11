iPhone 16 cala di prezzo su Amazon, ora è un BEST BUY (anche 256 GB)

Tra le offerte del Black Friday di Amazon c’è spazio anche per iPhone 16. Lo smartphone di Apple, infatti, diventa sempre più conveniente ed è ora disponibile al prezzo scontato di 841 euro invece di 979 euro, raggiungendo il suo minimo storico su Amazon.

L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili, con carta di debito. La promo è valida per la versione da 128 GB che viene proposta in diverse colorazioni. In alternativa, in promo c’è anche la versione da 256 GB che costa 1.001 euro invece di 1.109 euro. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 16: è l’offerta top del Black Friday di Amazon

iPhone 16 è dotato di un’ottima scheda tecnica, con un display OLED da 6,1 pollici a cui si affianca il SoC Apple A18, realizzato a 3 nm. Lo smartphone è dotato anche di 8 GB di memoria RAM (con 2 GB in più rispetto ad iPhone 15) e di 128/256 GB di storage. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è iOS 18 con anche la possibilità di utilizzare Apple Intelligence.

Con l’offerta Amazon in corso oggi è possibile acquistare iPhone 16 al prezzo scontato di:

L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.