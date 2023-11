iPhone 16 avrà funzionalità esclusive grazie all'intelligenza artificiale

Secondo le recenti indiscrezioni, sembra che iPhone 16 riceverà delle nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale che saranno integrate in iOS 18.

iPhone 16 e 16 Pro: cosa è emerso?

Si dice infatti che Apple, alla WWDC del prossimo anno, rilascerà una versione speciale di Siri alimentata da LLM (Large Language Models) e verrà annunciata con iOS 18. Tuttavia, sembra che alcune funzionalità potrebbero essere una prerogativa dei modelli Pro di nuova generazione; a rivelarlo, una recente indiscrezione emersa in rete.

Tornando indietro di qualche settimana, scopriamo che Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, aveva rivelato al mondo che Apple fosse al lavoro su una nuova versione di Siri basata sull’AI. L’azienda non sa ancora se limitare il software all’elaborazione sul singolo dispositivo di nuova generazione, distribuirla tramite cloud o adottare un approccio ibrido che combini le potenzialità dei due mondi. Ci potrebbe essere poi un’interazione rinnovata fra Siri e l’app dei Messaggi. Vedremo anche nuove features in Apple Music e in software come Pages e Keynote (al pari di quanto abbiamo con la suite Office di Microsoft).

Dulcis in fundo, i nuovi iPhone 16 e 16 Pro potrebbero ricevere dei processori a 3 nanometri basati sull’architettura N3E di TSMC. Al momento sono solo rumor quindi vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale”; restate connessi per ulteriori aggiornamenti in futuro.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che iPhone 15 Pro, nella sua iterazione da 256 GB, in colorazione “titanio blu”, costa solo 1369,00€ in sconto su Amazon; c’è la consegna celere e immediata in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, si può godere della garanzia di due anni con il rivenditore e di un anno con il costruttore. Dulcis in fundo, sappiate che si può anche dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno del sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.