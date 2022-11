iPhone 15: cosa sappiamo finora

Manca meno di un anno al debutto di iPhone 15 o meglio, della serie di flagship in questione. Sappiamo che abbiamo visto da poco i nuovi top di gamma, ma i rumors sui nuovi device non vogliono fermarsi, anzi. I leaks su quelle che saranno le ammiraglie next-gen diventano sempre più numerosi, ma cerchiamo di riassumere tutto quello che sappiamo in questo articolo.

iPhone 15: una piccola carrellata di informazioni

Andiamo con ordine: come sempre avremo quattro modelli, anche se potrebbero tutti avere nomi differenti. C’è qualcuno che suggerisce l’eliminazione di uno dei device del quartetto ma ad oggi è solo una voce di corridoio infondata. Potrebbero avere tutti dei prezzi più elevati, la USB Type-C e non solo.

Quanto costeranno?

Partiamo dalla domanda delle domande a cui non è possibile dare una risposta. Tuttavia, una cosa è certa: avranno dei prezzi folli. La situazione geopolitica mondiale, la carenza dei semiconduttori e dei componenti, la domanda stagnante e un’offerta flebile hanno fatto sì che i costi degli attuali top di gamma del 2022 aumentassero a dismisura (almeno in Europa, perché in America sono rimasti bassi). Da noi si parte da 1079,00€ per il modello basico per arrivare ad oltre 1489,00€ per il Pro Max da 128 GB. Per fortuna che se volete risparmiare, c’è Amazon che vi venderà iPhone 14 da 128 GB a soli 949,00€. Lecito quindi pensare a prezzi di partenza per i device del 2023 che partiranno dai 1100/1200€ per i più “economici”. Preparatevi.

Cosa ci aspettiamo dal punto di vista del design?

Fondamentalmente, i due modelli basici (sempre ammesso che arrivino sul mercato visto che il Plus ha registrato spedizioni imbarazzanti) avranno un design simil iPhone 14 Pro ma senza pannello ProMotion e con sole due lenti a bordo. Ci dovrebbe essere la Dynamic Island. Il Pro da 6,1 pollici sarà un leggero upgrade tecnico mentre la variante Pro Max si chiamerà Ultra. Esteticamente dovrebbe richiamare la versione più piccola… ma non è detto. L’OEM di Cupertino potrebbe stupirci come ha già fatto con Apple Watch Ultra.

Il frame sarà ancora squadrato, in alluminio per iPhone 15 e 15 Plus, in acciaio per il Pro e in titanio per l’Ultra. Dovremmo vedere la USB Type-C su tutti i modelli, ma l’azienda potrebbe scegliere di non inserire porte sul più costoso del quartetto. Ci troveremmo così di fronte al primo iPhone full-wireless.

Ci saranno nuovi processori?

Abbiamo capito che ultimamente la parola d’ordine in casa Apple è “riciclo“, nel bene e nel male. Vuol dire che è grandioso che la mela sia attenta all’ambiente e che stia diventando sempre più “Green”, ma è anche un problema perché vediamo sempre gli stessi processori a bordo dei device. iPhone 15 e 15 Plus potrebbero disporre dell’Apple Bionic A16, iPhone 15 Pro del nuovo SoC Bionic A17 e iPhone 15 Ultra potrebbe avere il Silicon M1. Follia? No, e potrebbe avere anche senso. Pensateci.

La compagnia potrebbe dotare il software di questo device compatibile con la funzione “light” di Stage Manager, così da creare un prodotto veramente concorrenziale e in grado di sfidare ammiraglie business-oriente come il Motorola Edge 30 Ultra o il Samsung Galaxy S22 Ultra. Inoltre questo potrebbe aprire le porte al primo vero supporto per desktop con iPhone, arrivando ad avere così un’interfaccia simil-Dex mode. Tutto ci fa ipotizzare che Tim Cook voglia procedere in questa direzione. Inutile dirvi che questo device potrebbe avere un costo tendente ai 2000€.

E sul fronte fotografico?

Qui non ci aspettiamo grosse rivoluzioni, saremo onesti. Forse solo l’Ultra avrà un’ottica periscopica come si vocifera da tempo e – probabilmente – consentirà di girare video in 8K.

Quando arriveranno?

Suvvia, ve lo dobbiamo proprio dire? Il rollout è previsto – come sempre, salvo emergenze – per il mese di settembre 2023. Iniziate a risparmiare, se siete interessati. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere le vostre opinioni in merito.

Piccola chicca: abbiamo inserito nell’articolo alcuni dei video concept più bizzarri e fantasiosi del momento. Ovviamente prendeteli con “un pizzico di sale”. Sono solo esperimenti di talentosi designer.

