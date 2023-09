iPhone 15 su Amazon: spuntano già tutti i modelli, ecco dove trovarli

In anticipo, su Amazon sono già presenti i nuovi iPhone in edizione standard, Plus, Pro e Pro Max. Non sono ancora acquistabili, ovviamente, perché i preordini apriranno ufficialmente il 15 settembre a partire dalle ore 14. Tuttavia, è già possibile dare un’occhiata alla pagina ufficiale e anche segnare i link del proprio modello preferito. In questo modo, sarà possibile completare immediatamente il preordine e non rischiare di perdere la tua configurazione preferita.

A disposizione ci sono praticamente tutti. Ricorda: cliccando sul link, al momento, sembra non funzionante. Tuttavia, lo sarà a partire dalle 14 di domani – 15 settembre – e ti permetterà di acquistare il tuo melafonino preferito.

iPhone 15

128GB a 979€: blu – rosa – giallo – verde – nero

256GB a 1109€: blu – rosa – giallo – verde – nero

512GB a 1359€: blu – rosa – giallo – verde – nero

iPhone 15 Plus

128GB a 1129€: blu – rosa – giallo – verde – nero

256GB a 1259€: blu – rosa – giallo – verde – nero

512GB a 1509€: blu – rosa – giallo – verde – nero

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Segna il link del modello di iPhone 15 che ti interessa di più e domani – a partire dalle ore 14 – completa il tuo preordine su Amazon. Le prime spedizioni partiranno dal 22 settembre e saranno veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Attenzione: questi link sono stati ricavati in anteprima dalla pagina dedicata alle novità Apple e potrebbero cambiare: segui anche le pagine di Telefonino.net, al momento dell’apertura dei preordini, per essere fra i primi ad acquistare il nuovo melafonino.

