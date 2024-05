iPhone 15: il prezzo cala a 699€, è il momento di comprarlo

iPhone 15 è lo smartphone del momento, grazie a una combinazione unica tra prestazioni, supporto software e dimensioni compatte. Lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 699 euro, grazie a una nuova offerta eBay, con possibilità anche di pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. La promozione è un’occasione ottima per mettere le mani su uno smartphone di qualità a prezzo scontato. Il risparmio rispetto al prezzo dell’Apple Store è di ben 280 euro. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15: a questo prezzo è un best buy

Con iPhone 15 è possibile acquistare uno dei migliori smartphone sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Tra le specifiche del dispositivo troviamo un display OLED di alta qualità, con una diagonale di 6,1 pollici e con l’immancabile Dynamic Island, punto di riferimento assoluto della gamma Apple oramai.

Da notare anche la presenza del SoC Apple A16 Bionic, una garanzia di prestazioni eccellenti. Il chip è stato utilizzato da Apple anche su iPhone 14 Pro e Pro Max. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS. C’è poi il Face ID per l’autenticazione e lo sblocco in sicurezza.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 699 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo smartphone è disponibile per l’acquisto tramite il box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.