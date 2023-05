iPhone 15 Pro: non ci saranno i pulsanti a stato solido, confermato

Oramai è confermato: anche i fornitori di Apple suggeriscono che iPhone 15 Pro non presenterà i pulsanti a stato solido sulla scocca. Il nuovo flagship dunque, sarà molto simile all’iterazione precedente. Ecco perché, secondo noi, conviene acquistare il modello del 2022 al prezzo scontato di soli 1149,00€, spese di spedizione incluse.

iPhone 15 Pro: un design tradizionale, a quanto pare

Apprendiamo oggi, in una lettera inviata agli azionisti da parte del fornitore Cirrus Logic, che le ammiraglie next-gen non presenteranno i tasti a stato solido come invece si suggeriva da tempo. Ecco le parole riportate nel documento:

“Detto questo, tra le opportunità HPMS di cui abbiamo discusso, un nuovo prodotto che abbiamo menzionato nelle precedenti lettere agli azionisti come programmato per l’introduzione questo autunno non dovrebbe più arrivare sul mercato come previsto. Poiché al momento disponiamo di una visibilità limitata sui piani futuri dei nostri clienti per questo prodotto, stiamo rimuovendo le entrate associate a questo componente dal nostro modello interno”.

Il fornitore ha poi aggiunto:

“Continuiamo a impegnarci con un cliente strategico e prevediamo di introdurre sul mercato un nuovo componente HPMS negli smartphone il prossimo anno.”

Ad oggi leggiamo che Apple è il più grande acquirente di questo marchio e – stime alla mano – ha aiutato la compagnia a guadagnare il 79% delle entrate nell’anno precedente. In ultima istanza, anche gli analisti di Barclays, Blayne Curtis e Tom O’Malley, suggeriscono che i melafonini del 2023 non avranno i pulsanti con la nuova tecnologia. Pare che ci siano stati grossi problemi in fase tecnica che hanno impedito un rilascio imminente.

Tuttavia vedremo un nuovo selettore per l’audio, molto simile al tasto azione che troviamo in Apple Watch Ultra. Dulcis in fundo, avremo un retro con angoli leggermente smussati e un comparto fotografico con lenti a filo con la scocca. Voi cosa ne pensate?

