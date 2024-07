iPhone 15 Pro Max: risparmia 290 euro da MediaWorld

Il nuovo volantino MediaWorld Tech Mania offre uno sconto di 290 euro su iPhone 15 Pro Max da 256 Gb. Grazie all’offerta in corso, valida fino al 18 luglio o esaurimento scorte, è possibile acquistare l’ultimo top di gamma di casa Apple a 1.199 euro invece di 1489 euro.

In più, utilizzando il servizio IChange, MediaWorld supervaluta qualsiasi dipositivo usato di ulteriori 60 euro. Per aderirvi occorre selezionare Ritiro in negozio come modalità di consegna e “Pagamento al ritiro in negozio” come metodo di pagamento. Se dunque hai un telefono usato che vuoi restituire, come minimo ti porti a casa iPhone 15 Pro Max a 1.139 euro.

iPhone 15 Pro Max in offerta a 1.199 euro sul sito di MediaWorld

Rispetto alla generazione precedente, Apple ha migliorato il comparto camere in maniera importante, in particolare lo zoom. Un altro upgrade arriva con il titanio, che rende il telefono più leggero e piacevole da tenere in mano rispetto al 14 Pro Max dell’anno prima. E c’è anche il nuovo tasto Azione, che va a sostituire lo slider che toglie la suoneria.

Per quanto riguarda invece i dettagli più importanti della scheda tecnica, troviamo il nuovo Apple A17 Bionic a 3 nm come processore, un display OLED da 6,7 pollici con una luminosità di picco di ben 2.000 nits. Lato connettività confermiamo il nuovo connettore USB-C, l’NFC, il GPS, il Wi-Fi 6e, il Bluetooth 5.3 e il supporto alla rete 5G.

E se l’autonomia è al top come in iPhone 14 Pro Max, l’ultimo flagship della casa di Cupertino compie un deciso passo in avanti sul fronte delle camere, dove una delle novità sostanziali è lo zoom ottico 5X da 12 megapixel con stabilizzazione ottica e apertura f/2.8.

Il top di gamma iPhone 15 Pro Max è in offerta a 1.199 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Inoltre, con il servizio di permuta dell’usato IChange, si riceve una supervalutazione di ulteriori 60 euro.