iPhone 15 Pro Max potrebbe arrivare in ritardo

Secondo quanto si apprende, sembra che iPhone 15 Pro Max della line-up di Apple prossima al debutto, arriverà con un ritardo di tre o quattro settimane rispetto agli altri modelli.

iPhone 15 Pro Max: perché arriverà in ritardo?

Andiamo con ordine: l’OEM di Cupertino sta per rivelare la nuova gamma di smartphone di punta del 2023; stando a quanto si apprende, i device dovrebbero venir presentati il 12 o il 13 settembre per approdare poi sul mercato di lì a una settimana. Ci potrebbe essere un modello però in ritardo rispetto agli altri: stiamo parlando dell’iterazione Pro Max, la più costosa ed esclusiva della serie.

Il motivo di questo ritardo dovrebbe essere legato a Sony, uno dei fornitori dei componenti della fotocamera che pare non stia riuscendo a produrre in tempo tutti i sensori di imaging delle ottiche dell’ammiraglia di Apple. Questo è quanto si legge da una fonte che ha parlato con i giornalisti di 9to5Mac. Questo ritardo potrebbe portare quindi ad una commercializzazione a scaglioni, un po’ come è avvenuto in passato con altri device della compagnia. Si prevede poi che proprio iPhone 15 Pro Max riceverà il più grande upgrade di sempre, almeno sul fronte fotografico. Dovremmo avere, per la prima volta, un sistema periscopico con zoom ottico. Al contrario, l’iterazione da 6,1″ non riceverà questa feature. Infine, come sempre, iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus presenteranno solo ottiche ultra-wide e wide.

Come detto, si prevede che Apple svelerà i dispositivi il 12 settembre, mentre i preordini partiranno dal 15 dello stesso mese. Le spedizioni invece, inizieranno il 22 ma il Pro Max potrebbe arrivare non prima di metà ottobre.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che iPhone 14 Pro Max del 2022 costa solo 1289,00€ in super sconto su Amazon di circa 200€; è un ottimo prezzo, anche considerando che il nuovo modello costerà tantissimo e avrà un prezzo drasticamente più elevato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.