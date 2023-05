iPhone 15 Pro Max: le fotocamere non saranno rivoluzionarie

iPhone 15 Pro Max non avrà delle fotocamere rivoluzionarie; questo è quanto trapelato in queste ore da una recente fuga di notizie. Di fatto, sembra che il terminale di punta della serie 2023 di Apple presenterà la medesima tecnologia del precedente iPhone 14 Pro Max uscito nel mese di settembre scorso.

A riportare il leak ci ha pensato l’insider @Tech_Reve che, con un post su Twitter, ha condiviso alcuni dettagli chiave sul prossimo iPhone 15 Pro Max. Il device, al contrario delle aspettative, non presenterà un grosso aggiornamento sul fronte fotografico, anzi.

iPhone 15 Pro Max: ecco le caratteristiche del sensore fotografico

Dalla fuga di notizie presente su Twitter vediamo che iPhone 15 Pro Max disporrà ancora del sensore Sony IMX803 con sistema Quad Bayer da 48 megapixel avente dimensione di 1/1,28 pollici, lo stesso che abbiamo già visto in iPhone 14 Pro e Pro Max. In realtà, molti si aspettavano di vedere una camera basata sull’ottica Sony IMX903 da 1 pollice.

Ci sarà ancora un pannello OLED M12, lo stesso visto nel flagship attuale, con tanto di ProMotion al seguito. Le modifiche saranno estetiche: ci saranno cornici più sottili e contenute con un display avente una larghezza di 76,7 mm totali, mentre per quanto riguarda l’altezza avremo una dimensione di 159,8 mm. Parliamo sempre del Pro Max, per essere chiari. Forse – ma è da prendere con “un pizzico di sale” – avremo un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 6X, ma anche qui è tutto “in forse”. Sicuramente ci sarà però la USB Type-C, anche per via delle regole imposte dall’Unione Europea in materia di connettività.

