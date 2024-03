iPhone 15 Pro Max al prezzo più basso del web con QUEST'OFFERTA (-395€)

iPhone 15 Pro Max cala ancora di prezzo ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.104 euro, con ben 395 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store, grazie a questa nuova offerta eBay. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello. La promo è valida solo per un breve periodo.

iPhone 15 Pro Max: a questo prezzo è da prendere subito

Il nuovo calo di prezzo rende iPhone 15 Pro Max ancora più interessante. Il top di gamma di Apple, infatti, viene ora proposto al prezzo più basso del web, diventando un riferimento assoluto del mercato. Tra le specifiche, ricordiamo, troviamo un display OLED da 6,7 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A17 Pro.

La scheda tecnica comprende anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel, e il sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. Dal punto di vista tecnico, lo smartphone di Apple offre tutto quello che serve per garantire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo.

