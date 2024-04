iPhone 15 Pro Max: a QUESTO PREZZO è sempre un ottimo acquisto (-295€)

iPhone 15 Pro Max è lo smartphone più desiderato del momento, anche ad aprile, ed ogni occasione è buona per acquistarlo a prezzo ridotto. Con quest’offerta eBay è possibile acquistare il top di gamma di Apple con un prezzo scontato di 1.194 euro invece di 1.489 euro. Si tratta di uno sconto di 295 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. Da notare, inoltre, che, optando per il pagamento con PayPal, è possibile acquistare in 3 rate lo smartphone. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

iPhone 15 Pro Max: a questo prezzo è da prendere subito

La scheda tecnica di iPhone 15 Pro Max non ha certo bisogno di introduzioni. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,7 pollici, con la Dynamic Island, oltre al SoC Apple A17 Pro realizzato a 3 nm.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Lato software, invece, c’è il sistema operativo iOS. Lo smartphone ha il Face ID, supporta le eSIM e consente l’accesso completo a tutti i servizi Apple.

Con la nuova offerta disponibile ora su eBay è possibile acquistare iPhone 15 Pro Max 256 GB al prezzo scontato di 1.194 euro invece di 1.489 euro. Lo sconto applicato, rispetto al prezzo dell’Apple Store, è di ben 295 euro.

Come detto in precedenza, l’offerta è disponibile anche con pagamento in 3 rate. Basta selezionare PayPal come metodo di pagamento per poi poter dilazionare la spesa con un pagamento in 3 rate, senza interessi e costi aggiuntivi. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.