iPhone 15 Pro in offerta la MINIMO STORICO: è da prendere ADESSO

iPhone 15 Pro cala di nuovo di prezzo ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 939 euro, grazie a questa nuova offerta eBay. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo per acquistare il top di gamma compatto di Apple al miglior prezzo del web oltre che al prezzo minimo storico. C’è la possibilità anche di completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Pro: a questo prezzo è un best buy

Con iPhone 15 Pro si va sul sicuro: il top di gamma compatto di Apple, infatti, garantisce prestazioni eccellenti in ogni contesto di utilizzo. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici e il SoC Apple A17 Pro. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple che arricchisce lo smartphone con nuove funzionalità in modo periodico. È possibile utilizzare il Face ID e accedere a tutti i servizi di Apple. A questo prezzo, lo smartphone è il top di gamma compatto da comprare.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro al prezzo scontato di 939 euro, con possibilità anche di pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello. La consegna è gratuita.