iPhone 15 Pro e Pro Max: struttura in titanio e nuove colorazioni al lancio

I nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max saranno rivoluzionari, secondo quanto affermano i tipster online. Sembra infatti che arriveranno con una struttura in titanio e avranno più configurazioni al momento del lancio.

Il debutto dei nuovi iPhone 15 è praticamente alle porte; mancano solo due mesi al lancio e l’attesa si fa più trepidante che mai fra i fan della mela. Si dice che ci saranno grosse novità, anche sulla line-up di base. iPhone 15 e 15 Plus infatti, non disporranno più del notch ma presenteranno la Dynamic Island come i fratelloni Pro e Pro Max. Ci saranno anche due nuove colorazioni, stando a quanto affermano fonti vicine alla questione.

iPhone 15: tutte le ultime novità

Lo sappiamo: gli iPhone non sono famosi per vantare a bordo chip e specifiche fuori di testa ma si distinguono per le loro funzionalità, per le caratteristiche, per il connubio hardware-software. Non di meno, anche l’estetica dei telefoni fa da apripista per molti modelli Android. Apprendiamo adesso che iPhone 15 Pro riceverà una variante rosso scuro e ci sarà anche una inedita colorazione verdirà per iPhone 15 e 15 Plus.

Stando ai leaks, iPhone 15 Pro/Pro Max in rosso scuro potrebbero essere bellissimi; la tonalità si dovrebbe chiamare “cremisi” e dovrebbe essere intensa ma meno della variante Deep Purple vista con la serie 14 Pro. A proposito, iPhone 14 Pro da 128 GB costa solo 1149,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Il verde dei modelli base invece, sarà simile al verde visto in iPhone 11 e 12.

Questi colori dovrebbero aggiungersi a quelli standard previsti al debutto; le varianti Pro arriveranno in nero siderale, argento e oro e, per la prima volta, anche in rosso scuro. I modelli più economici invece, prenderanno spunto dalla serie iPhone 12 del 2020. La struttura tuttavia, potrebbe essere fatta in titanio (almeno per i Pro e Pro Max), così come abbiamo visto nell’Apple Watch Ultra. Voi cosa vi aspettate?

