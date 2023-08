iPhone 15 Pro e iPhone 15: ci saranno due processori diversi

Stando a quanto si apprende, dal codice sorgente di tvOS 17 scopriamo che i prossimi iPhone 15 Pro e Pro Max disporranno del processore Apple Bionic A16. Al contrario, i modelli standard godranno del chipset Apple Bionic A16 già visto in iPhone 14 Pro che, a proposito, costa solo 1199,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Lo rivela il tipster e programmatore @aaronp13 su X.

iPhone 15 Pro: cosa sappiamo ad oggi?

Andiamo con ordine; analizzando la prima beta di tvOS 17 si apprende che sono stati trovati dei riferimenti ai processori dei nuovi melafonini di punta in arrivo il mese prossimo. iPhone15,4, iPhone15,5, iPhone16,1 e iPhone16,2 sono i nomi in codice trapelati online. Dalla numerazione scopriamo che Apple adotterà il chipset A17 Bionic a 3 nanometri per i modelli Pro, mentre riciclerà il SoC A16 per le iterazioni standard.

Per chi non lo sapesse, “15,4 e 15,5” sono indicati nella stessa frequenza di iPhone 14 Pro e Pro Max, i quali vengono classificati con la dicitura “iPhone15,2 e iPhone15,3”. L’azienda usa il numero 15 per indicare il chipset A16; lo sappiamo, è alquanto bizzarro. iPhone 14 e 14 Plus invece, sono indicati con “14,7 e 14,8” e il numero 14 indica il chipset A15 e così via.

4 unreleased iPhone models were added in tvOS 17 beta 1 but were not noticed until now. They were removed in tvOS 17 beta 5: iPhone15,4

iPhone15,5

iPhone16,1

iPhone16,2 https://t.co/pL1OnAOQZX — Aaron (@aaronp613) August 9, 2023

Il tipster poi, ha anche visto che ci sono riferimenti a due nuovi iPhone che però, sembrano molto simili agli attuali iPhone 14 e 14 Plus. È probabile che la compagnia voglia lanciare sul mercato delle nuove versioni dei telefoni dello scorso anno, con a bordo, magari, il connettore USB Type-C al posto della porta Lightning. Voi cosa ne pensate? Restate in attesa perché si vocifera che il keynote più atteso dell’anno si terrà il 12 o il 13 settembre e la commercializzazione dei nuovi terminali pare che sia prevista per fine mese. Mancano pochissime settimane e cresce l’hype; voi cosa state aspettando?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.