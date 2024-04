iPhone 15 Pro è in offerta: a QUESTO PREZZO è davvero imperdibile (-300€)

iPhone 15 Pro cala di prezzo e diventa uno dei best buy di oggi. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR24 (da aggiungere al carrello, prima di completare l’ordine), lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 939 euro con un risparmio di ben 300 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store (1.239 euro) e con la possibilità di optare per il pagamento in 3 rate, scegliendo PayPal per completare l’acquisto. L’offerta è valida solo per un periodo di tempo limitato e viene proposta da uno dei rivenditori più affidabili di eBay (Cellularpoint , con 100% di feedback positivi su migliaia di recensioni). Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Pro: con 300 euro di sconto è un affare

Con iPhone 15 Pro è possibile acquistare lo smartphone compatto di riferimento sul mercato. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre che il SoC Apple A17 Pro.

C’è poi una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile e con possibilità di accesso completo a tutti i servizi di Apple. La sicurezza è, invece, garantita dal sistema Face ID.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR24 è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro 128 GB al prezzo scontato di 939 euro, con 300 euro di sconto. Lo smartphone di Apple diventa un best buy ed è acquistabile anche in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.