iPhone 15 Pro: cambio di rotta, non avrà i pulsanti a stato solido

A quanto pare i nuovi modelli di iPhone 15 Pro non disporranno dei pulsanti a stato solido, contrariamente a quanto si diceva fino a poche settimane fa. A riportarlo ci ha pensato l’insider e analista di settore Ming-Chi Kuo.

Di fatto, iPhone 15 Pro e Pro Max non avranno i tasti a stato solido per via di alcuni problemi tecnici che si sono palesati nella produzione di massa e che non sono stati ancora risolti.

iPhone 15 Pro: tutte le ultime novità

Torniamo indietro nel tempo: ad ottobre infatti, Kuo aveva ribadito che i modelli premium di iPhone 15 avrebbero ricevuto i pulsanti a stato solido grazie alla tecnologia Taptic Engine; con questa infatti, i device avrebbero fornito la medesima sensazione dei tasti fisici pur mantenendo una struttura innovativa, un po’ come quella che abbiamo avuto modo di vedere con iPhone SE, per intenderci. Oggi però, nel suo blog, Kuo ha scritto:

“Il mio ultimo sondaggio indica che a causa di problemi tecnici irrisolti prima della produzione di massa, entrambi i modelli di iPhone 15 Pro di fascia alta (Pro e Pro Max) abbandoneranno il design dei pulsanti a stato solido attentamente monitorato e torneranno al tradizionale design dei pulsanti fisici”.

Ad ogni modo, si tratta di rumors e di speculazioni non ancora confermate, quindi vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”. Oggi, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sono nella fase di sviluppo EVT. A ribadire le indiscrezioni emerse oggi ci hanno pensato anche gli analisti Jeff Pu e Shelly Chou di Haitong International Securities:

“Sulla base dei nostri controlli sulla catena di fornitura, ora ci aspettiamo che la serie iPhone 15 Pro torni al design attuale di un pulsante fisico a causa di un design più complesso”.

Intanto, se desiderate l’ammiraglia del momento, vi segnaliamo oche iPhone 14 Pro è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 1179,99€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.